После резкого снижения уровень воды в реке Южный Буг в Первомайске поднялся и на сегодняшний день водозаборы работают в штатном режиме.

Об этом рассказала мэр Первомайска Людмила Дромашко в интервью «Pervomaisk Live», пишут НикВести.

— Вода, кстати, в реке уже поднялась и водозаборы работают в штатном режиме, но все те мертвые микроорганизмы, которые остались в реке, попадают в воду, и для того, чтобы подать воду людям нужно потратить много реагентов, а они на сегодняшний день не дешевые, - сказала Людмила Дромашко.

Напомним, что в реке Южный Буг в пределах города Первомайск критически упал уровень воды. Как выяснилось, случилось это после того, как ООО «Эмза», которой принадлежит Первомайская ГЭС, начала ремонт водовыпускных сооружений.

Позже стало известно, что Государственная экологическая инспекция планирует проверить предприятие «Эмза», которое владеет Первомайской гидроэлектростанцией.

Кроме того, ущерб от гибели краснокнижной рыбы из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный Буг в Первомайске оценивают в 17,7 миллионов гривен.

Мэр Первомайска Людмила Дромашко рассказала, что в полиции открыли уголовное дело из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный буг в результате чего произошла гибели краснокнижной рыбы. Помимо этого, она рассказала, что Первомайский городской совет с данной проблемой обратился к Верховной Раде Украины.