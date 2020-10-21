Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на заявление Кабинета министров Украины о том, что арестованные счета коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» — это проблема исключительно городской власти. По его словам, это не так, поскольку счета предприятия заблокированы по требованию госпредприятия НАК «Нафтогаз», работу которого курирует правительство.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в комментарии НикВести.

Мэр Николаева рассказал, что вчера, 20 октября, на сессии городского совета было принято решение о выделении КП «Николаевоблтеплоэнерго» финансовой помощи в размере 10,5 миллионов гривен, необходимых для погашения задолженности по оплате за кредит Мирового банка.

По словам Александра Сенкевича, теперь Минфин должен сейчас разблокировать финансирование по Мировому банку, и должна пойти работа по окончанию модернизации трех котельных в Николаеве.

Но это не связано с проблемой заблокированных счетов предприятия. Отметим, что в Кабмине заявили о том, что вопрос облтеплоэнерго — компетенция местных властей, поскольку счета предприятия, по мнению правительства, были заблокированы именно из-за невыполнения кредитных обязательств перед Министерством финансов.

— Это не разблокирует, на самом деле, счета «Николаевоблтеплоэнерго» по причине того, что они заблокированы решением судебного исполнителя из-за долгов перед НАК «Нафтогазом», государственной компанией, которая сегодня подала в суд из-за неуплаты предприятием облтеплоэнерго пени и штрафов за предыдущие неоплаты. Фактически за использованный газ предприятие рассчиталось, а сегодня НАК «Нафтогазу» просто нужно заключить договоры реструктуризации, потому что денег на погашение пени и штрафов у нас нет сейчас. Государственное предприятие фактически блокирует работу коммунального предприятия, задача которого - обогревать жителей Николаева. Мне кажется, премьер-министра неправильно проинформировали, и он не совсем понимает, из-за чего заблокированысчета облтеплоэнерго. Это не связано с кредитом по Мировому банку, - рассказал Александр Сенкевич.

Отвечая на вопрос журналиста о то, успеют ли подрядчики закончить работы по модернизации котельных к началу отопительного сезона, Александр Сенкевич заявил, что работы идут по графику и для их завершения еще около 2 недель.

– Я думаю, они успевают, все хорошо. Думаю, еще две недели, и все будет хорошо, все будет окончено. И погода нам способствует, в принципе, мы работаем в графике. Подрядчики, нужно сказать им спасибо, потому что они полностью за свои деньги проводили проект, только снизив немного темпы, но не прекратив работу, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что как известно, ранее мэр Александр Сенкевич рассказал, что во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль не захотел вникать в проблемы теплоснабжающих компаний в городе.