В Кабинете Министров Украины прокомментировали заявление мэра Николаева Александра Сенкевича о нежелании премьер-министр Денис Шмыгаль вникать в проблемы «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом НикВести сообщили в пресс-службе Кабмина.

Как известно, мэр Александр Сенкевич рассказал, что во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль не захотел вникать в проблемы теплоснабжающих компаний в городе.

— Кабинет Министров Украины знаком с проблематикой по задолженности теплоснабжающих предприятий в Николаеве и заинтересован в их бесперебойной работе для обеспечения теплом жителей города во время отопительного сезона, - сказано в сообщении.

При этом в Кабмине отмечают, что вопрос облтеплоэнерго — компетенция местных властей.

— Счета ТКЭ, в частности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» были заблокированы из-за невыполнения кредитных обязательств перед Министерством финансов. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» находится в коммунальной собственности общины Николаева и обеспечения его функционирования — в первую очередь компетенция местных властей. Однако, городской совет на данный момент до сих пор не принял решение о выделении средств, - сказано в сообщении.

При этом в кабмине отметили, что премьер Денис Шмыгаль поручил разобраться в данном вопросе руководству Николаевской облгосадминистрации.

— Для недопущения кризисной ситуации в городе во время заседания Антикризисного энергетического штаба с представителями органов местной власти и руководителей ОГА Денис Шмыгаль поручил представителям облгосадминистрации совместно с областными руководителями исполнительной службы, Минюста, банковскими учреждениями в режиме совещаний выработать согласованную позицию и скоординировать действия для обеспечения работы объектов теплоснабжения в городе, - сказано в сообщении.

Напомним, из-за экономически необоснованного тарифа убытки с 2016 году убытки коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» составили около 245 миллионов гривен.

Ранее также директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов попросил депутатов городского совета выделить предприятию финпомощь в размере 10, 5 миллионов гривен, чтобы отопительный сезон в городе состоится своевременно.

Перед этим они не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.

Кроме того, сегодня, 20 октября, депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города, которым предусмотрено, в частности, выделение 10,5 миллионов гривен финансовой помощи коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».