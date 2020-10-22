Директор «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний», кандидат в депутаты Николаевского областного и городского советов от партии «Наш край» Светлана Федорова поблагодарила Юрия Кормышкина, Тахира и Рустамджана Садридиновых за капитальный ремонт третьего отделения больницы и заверила, что таких темпов и такого высочайшего качества работы давно никто не видел.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край».

По словам главврача, убитое строение, как в сказке, за считанные дни, превращается в современное инфекционное отделение. Федорова отметила, что до ремонта в отделении невозможно было располагать пациентов, теперь там будет 25 койко-мест.

— Таких темпов и такого высочайшего качества работы, думаю, давно никто не видел. Убитое строение, как в сказке, за считанные дни, превращается в современное инфекционное отделение. Работают ребята и днем, и ночью, темпы просто нереальные. Пройдут выборы, уйдет грязь, которой пытаются заляпать, истекающие желчью и неспособные созидать тоже угомонятся (или не угомонятся — дело их личное). Но останется то, что сделано для людей. Сделано не для пиара, чтоб там кто не говорили не обсуждал, — заявила Светлана Федорова.

Также врач поблагодарила представителей бизнеса за оказание огромной помощи инфекционной больницы.

— Легко быть хорошим первым и снимать аплодисменты. Ещё легче огульно хаять тех, кто приходит доделывать. А уж как легко и наслаждаясь можно играть с тем, кто слабее и не может ответить. А вот сложно идти наперекор. Сложно быть лидером настоящим и уметь принимать на себя ответственность. Сложно делать в условиях прессинга и когда все орут «ату!». Сложно и стоит нечеловеческих усилий быть настоящим. И быть честным по отношению к самому себе. Я благодарна Богу и судьбе, что она познакомила меня с людьми настоящими. Людьми, которые держат слово, обладают силой и честью. Людьми, которые умеют держать удары и побеждают. Жизнь штука сложная. Одни приходят, чтобы её усложнить и пытаются тебя задавить, используя все методы. И когда опускаются руки и не веришь ни во что, вдруг, судьба дарит вот таких, настоящих. Друзья, верьте в лучшее. За черными полосами всё равно приходят светлые. Всё будет хорошо, — написала Светлана Федорова.

Напомним, ранее главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову вызывали на допрос в Национальную полицию из-за начала ремонтных работ третьего отделения больницы.

Также напомним, что Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запретил проводить ремонтные работы в одном из отделений «Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний».

15 октября, в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней сотрудники Ингульского районного отделения полиции пришли с обысками в рамках уголовного дела о подкупе избирателей.

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