Партия «Слуга народа» наняла компанию «Зе медиа» для проведения опроса относительно 5 вопросов президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября.

Источник: глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге 26 октября

— Партия «Слуга народа» взяла на себя финансирование опроса, но во избежание обвинений в агитации, мы сознательно отказались от организации этого опроса. Его организовывала посторонняя компания, которую мы пригласили. Она называется «Зе медиа». У нее есть полная аккредитация и возможность проводить социологические исследования — и один из основателей является социологом профессиональным. Мы с этой компанией работаем не первую предвыборную кампанию: работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос - он не является социологическим опросом, поэтому здесь не должно быть каких-то особых требований, но организовать это количество волонтеров-интервьюеров, организовать логистику и так далее эта компания взялась, — заявил Александр Корниенко.

Стоимость опроса глава президентской партии назвать пока не смог. По словам Корниенко, одно из важных условий компании было — отсрочка платежа, так как расчеты по этому проекту происходят постфактум. Сейчас реалистично оценивают, сколько волонтеров вышли на места возле участков и по какому графику — будет определенное вознаграждение им. Также были расходы на логистику, на печать анкет и ящики для них.

Сейчас это все рассчитывается — и вскоре компания как исполнитель выставит партии как заказчику счет. Корниенко отметил, что опрос оплатят не за государственные средства — «это спонсорская помощь наших доноров, которых много». Он уточнил, что за последнее время доноров у «Слуги народа" было более 300 — это представители малого и среднего бизнеса. В отчете для НАПК все это будет зафиксировано. пообещал глава партии.

Корниенко заверил, что среди руководителей «Зе медиа» нет представителей партии «Слуга народа», так как «связанные лица — это криминал».

Напомним, 25 мая, во время проведения местных выборов и параллельного «всенародного опроса» Владимира Зеленского в сети начали появляться свидетельства участия в мероприятии несовершеннолетних.

Также напомним, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.

Национальная полиция начала расследование в отношении работы несовершеннолетних волонтеров на «всенародном опросе», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также напомним, что «Слуга Народа» опубликовала предварительные результаты опроса президента Владимира Зеленского.