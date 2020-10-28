Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного суда от 25 октября.

Отмечается, что это решение было опубликовано 28 октября и не может быть обжаловано. Истец, экс-депутат Наталия Новак, просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса, и запретить его проведение.

Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.

— По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что настоящей целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, как по его мнению, социально-экономических вопросов, — говорится в постановлении суда.

Кроме того, судьи отметили, что использование Зеленским высказывания «Украина — это ты» не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу, несмотря на созвучность высказывания с лозунгом партии «Слуга народа». По мнению Верховного суда, это выражение и раньше использовалось в Украине другими политическими силами, а также широко в массовой культуре.

Напомним, 25 мая, во время проведения местных выборов и параллельного «всенародного опроса» Владимира Зеленского в сети начали появляться свидетельства участия в мероприятии несовершеннолетних.

Также напомним, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.

Национальная полиция начала расследование в отношении работы несовершеннолетних волонтеров на «всенародном опросе», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также напомним, что «Слуга Народа» опубликовала предварительные результаты опроса президента Владимира Зеленского.