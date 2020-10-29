Об этом сообщили в официальном аккаунте послов стран G7 в Украине в Twitter.

— Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое, ㅡ говорится в сообщении.

Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.