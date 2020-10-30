Скандальное решение о фактическом блокировании системы электронного декларирования в Украине Конституционный суд принял по представлению 47 депутатов Верховной Рады - представителей фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» и группы «За майбутнє». Среди подписавшихся оказался нардеп Юрий Загородний, который является исполняющим обязанности главы «ОПЗЖ» в Николаевской области.

«Новое время» опубликовало поименный список депутатов, по обращению которых КС принял свое скандальное решение.

Это обращение было подано в КС 4 августа 2020 года. В нем депутаты от фракции партии Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ) и депутатской группы За будущее просили суд рассмотреть конституционность отдельных положений Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса, а также ряда законов (О предотвращении коррупции, О прокуратуре, О Национальном антикоррупционном бюро Украины, О Государственном бюро расследований, О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Нардепы утверждали в своем представлении, что обязанность декларировать имущество — в том числе чиновниками, депутатами и членами их семей — нарушает их базовые права, гарантированные Конституцией Украины.

Рассмотрение конституционного представления этих нардепов суд начал 8 октября (по информации Ольги Совгири, представительницы Верховной Рады в КС), а решение вынес уже 27 октября.

Оно вызвало огромный резонанс в Украине, поскольку угрожает евроинтеграции нашей страны, а также может свести на нет усилия антикоррупционных органов последних лет и сорвать назначение кандидатов, победивших на местных выборах, на госдолжности.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером 29 октября Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокиров