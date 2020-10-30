Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко написал заявление об отставке в связи с давлением.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Укринформ.

— Перед устными слушаниями вечером 7 октября этого года мне позвонили и сказали, что я себя веду неправильно и у меня будут проблемы. 8 октября я написал заявление об отставке, — сказал Игорь Слиденко.

Слиденко отметил, что не может пока назвать фамилию того, кто ему звонил якобы из Офиса Президента. Однако если следствие заинтересуется этим фактом, то он готов озвучить эту фамилию правоохранительным органам, а после того, как зафиксируют его показания, он готов созвать пресс-конференцию и назвать фамилию.

Слиденко добавил, что пока его заявление об отставке суд не рассмотрел, и он будет освобожден от должности, как только наберется 12 голосов судей Конституционного Суда за его отставку.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.