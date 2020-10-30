Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что выход из конституционного кризиса, спровоцированного решением КСУ, начинается с возвращения действий власти в правовое поле.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Петр Порошенко напомнил, что антикоррупционная инфраструктура, которая была создана в течение его президентской каденции, уже неоднократно подвергалась целенаправленным атакам.

— Без лишних слов очевидно, что может думать наша команда о решении Конституционного суда. Команда, которая сознательно внедрила самое жесткое в Европе электронное декларирование состояний чиновников с уголовной ответственностью. Команда, которая создала Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Команда, которая на основе прозрачных конкурсов, одобренных международными экспертами, обновила Верховный Суд, сформировала и запустила Высший антикоррупционный суд. И которая передала эту систему новой власти, как я уже говорил, в полностью рабочем состоянии. И которая, по признанию международных экспертов, сделала за пять лет больше реформ, чем было сделано за предыдущие двадцать три, — заявил Петр Порошенко.

Сейчас решение КСУ ставит под удар одно из главных достижений, считает пятый президент. В то же время, по мнению Порошенко, именно власть создала в обществе атмосферу нетерпимости к антикоррупционным органам, которую, конечно же, ощутили и в Конституционном суде.

— И, наконец, вот вам вишенка на тортик. Представление в Конституционный суд против декларирования подавала не только ОПЗЖ, но и группа «За майбутнє». Эта группа со всеми потрохами принадлежит Коломойскому, — добавил политик.

Он также отметил, что для выхода из кризиса президент должен сделать:

Вернуть ситуацию в правовое поле.

Провести прозрачный конкурс на вакантные должности в Конституционном суде.

Организовать прозрачные конкурсы на руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Продолжить судебную реформу в средней апелляционной и нижнем звеньях судебной системы.

Подать и принять закон, который восстанавливает жесткое электронное декларирование и уголовную ответственность за умышленное сокрытие информации о реальном имущественном положении.

— Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле. Напоминаю: президент не имеет права распускать Конституционный суд. Он имеет право распускать только парламент, и то исключительно на основаниях, предусмотренных Основным законом, — резюмировал экс-президент.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.