Президент Владимир Зеленский назвал скандальное решение Конституционного суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства проявлением заговора старых элит и олигархов против главы государства и страны.

Об этом в воскресенье, 1 ноября, он написал на своей странице в Facebook.

— Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят: на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете, — написал президент.

Зеленский выразил мнение, что своим решением КСУ «решил противопоставить себя государству и обществу».

— Это уже совсем не о честной политической конкуренции. И вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности. И точно не о справедливом будущем. Скорее, это о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу — нищета. Это о заговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как нельзя делать в современном мире, — считает глава государства.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.