Конституционный суд Украины 30 октября заключил соглашение с ООО «Трейд тулс» на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тысяч гривен.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро»

Детали: В соглашении не сообщается, какие именно двери и окна должны быть зарешеченными.

Закупка была проведена без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки ниже законного порога 50 тысяч гривен.

Отмечается, что в «Прозорро» были просто обнародованы данные о соглашении, заключенном без открытых торгов.

Закупку провели после 16:00, то есть после завершения акции протеста, которая состоялась возле Конституционного суда утром 30 октября.

30 октября граждане, возмущенные решением КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, забросали двор суда презервативами и дымовыми шашками.

Тех судей, которые принимали это решение, требовали отправить в российский Ростов.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.



