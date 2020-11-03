Исполняющий обязанности главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что ремонт дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров, закончат к концу года.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Задача очень сложная, потому что очень поздно начали в связи со спорами по этой дороге. Хочу отметить, что данная дорога не планировалась и проектно-сметная документация разрабатывалась в этом году. Поставил так себе задачу: в этом году сделать покрытие. Возможно, в связи с погодными условиями, разметки и еще какие-то моменты не успеем сделать — я не люблю абы как, чтобы завтра уже не держалось. Покрытие по всей длине до Очакова в этом году — хочу, чтобы люди ехали уже по новому покрытию, - сказал Владислав Невеселый.

Отметим, что ремонт дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров, начался в конце сентября 2020 года.

Напомним, что в мае 2017 года тогда действующий глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал распоряжение о распределении на условиях софинансирования больше 47 миллионов гривен на текущий ремонт дорог области, в частности, 2 миллиона гривен — на ремонт автодороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков».

Спустя месяц стало известно, что Служба автомобильных дорог области пока не сможет начать ремонт «Нечаянное — Очаков» и «Николаев — Парутино — Очаков», поскольку Очаковский районный и городской советы не выделили деньги на условиях софинансирования.

В августе 2018 года в Службе автомобильных дорог Николаевской области заявили, что не смогут отремонтировать дорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», так как средства на ее ремонт не предусмотрены в бюджетном паспорте на 2018 год.

Позже, в мае 2020 года, действующий глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).

После чего Служба автодорог объявила тендер на текущий ремонт 36,9 километров дороги «Нечаянное — Очаков» с ожидаемой стоимостью 745 миллионов гривен, который на сегодняшний день проходит период обжалования.