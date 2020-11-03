Чешская полиция начала проверять въезжающих в страну из Австрии.

Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на местные СМИ.

— Полиция проводит выборочные проверки машин и пассажиров на погранпереходах с Австрией. Такова превентивная мера в связи с терактом в Вене, - сообщили в полиции.

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.