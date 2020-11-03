Чешская полиция начала проверять въезжающих в страну из Австрии.
Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на местные СМИ.
— Полиция проводит выборочные проверки машин и пассажиров на погранпереходах с Австрией. Такова превентивная мера в связи с терактом в Вене, - сообщили в полиции.
Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.
Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.
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Чешская полиция начала проверять въезжающих в страну из Австрии.
Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на местные СМИ.
— Полиция проводит выборочные проверки машин и пассажиров на погранпереходах с Австрией. Такова превентивная мера в связи с терактом в Вене, - сообщили в полиции.
Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.
Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.