Террористу, застреленному во время терактов в Вене в понедельник, было 20 лет, он родился и вырос в австрийской столице.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, об этом сообщил редактор еженедельной газеты Falter Флориан Кленк, не сообщив подробностей об источнике этой информации.

Нападавший был известен внутренний разведке, потому что был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.

Мужчина по имени Куртин С. имел «албанские корни», но его родители были родом из Северной Македонии.

Позже глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что 20-летний нападавший имел северомакедонские корни и был известен правоохранительным органам участием в террористической организации. По словам министра, в дополнение к австрийскому паспорту, у мужчины было гражданство Северной Македонии.

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.