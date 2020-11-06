Немецкие правоохранительные органы проводят обыски по нескольким адресам, поскольку следы теракта в Вене ведут в Германию.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на SPIEGEL.

Следователи из Федерального управления криминальной полиции с утра пятницы обыскивают квартиры нескольких исламистов. Речь идет о четырех людях из Оснабрюка, Касселя и района Пиннеберг, с которыми австрийский террорист, вероятно, поддерживал контакты.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ хочет выяснить, имеют ли эти люди какое-то отношение к нападению. Пока против них не ведется никакого расследования.

Процедура, начатая федеральным прокурором в связи с нападением в Вене, все еще продолжается.

Согласно информации SPIEGEL, два исламисты из Оснабрюка только в июле посетили Куйтіма Ф. в течение нескольких дней в его квартире в Австрии. Австрийские власти, вероятно, знали об этой встрече.

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.