В Украине на утро 7 ноября зафиксирован уже 450 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,7 тыс., что является абсолютным антирекордом для Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

— За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519), — сообщил Степанов.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1470 человек;

летальных случаев — 187;

выздоровели — 8685 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 82 327 (в т.ч. методом ПЦР — 51 258, методом ИФА — 31 069).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 450 934 человека;

выздоровели — 204 229 человек;

летальных случаев — 8 312;

проведено ПЦР-тестов — 3 572 433.

— За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев — 43229 случаев;

Винницкая область — 12 216 случаев;

Волынская область — 15 795 случаев;

Днепропетровская область — 17 446 случаев;

Донецкая область — 13 546 случаев;

Житомирская область — 17 791 случай;

Закарпатская область — 16 670 случаев;

Запорожская область — 12 734 случая;

Ивано-Франковская область — 23 561 случай;

Киевская область — 19274 случаи;

Кировоградская область — 3018 случаев;

Луганская область — 4345 случаев;

Львовская область — 32 982 случая;

Николаевская область — 9949 случаев;

Одесская область — 27894 случаи;

Полтавская область — 11 699 случаев;

Ровенская область — 21 403 случая;

Сумская область — 14 103 случая;

Тернопольская область — 21 907 случаев;

Харьковская область — 42 139 случаев;

Херсонская область — 5249 случаев;

Хмельницкая область — 19 017 случаев;

Черкасская область — 10 461 случай;

Черновицкая область — 24 559 случаев;

Черниговская область — 9947 случаев.

— Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, - сказал он.

Степанов напомнил, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзером — спасает жизнь.

Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области превышает норму в 7 раз.

Карантинные смягчения, которые недавно были внедрены для Николаева, сохранены.

Отметим, Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня. Максим Степанов ранее также заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.