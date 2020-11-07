В Украине на утро 7 ноября зафиксирован уже 450 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,7 тыс., что является абсолютным антирекордом для Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
— За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519), — сообщил Степанов.
Также за последние сутки:
За все время пандемии в Украине:
— За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
— Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, - сказал он.
Степанов напомнил, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзером — спасает жизнь.
Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области превышает норму в 7 раз.
Карантинные смягчения, которые недавно были внедрены для Николаева, сохранены.
Отметим, Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня. Максим Степанов ранее также заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.
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В Украине на утро 7 ноября зафиксирован уже 450 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,7 тыс., что является абсолютным антирекордом для Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
— За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519), — сообщил Степанов.
Также за последние сутки:
За все время пандемии в Украине:
— За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
— Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, - сказал он.
Степанов напомнил, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзером — спасает жизнь.
Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области превышает норму в 7 раз.
Карантинные смягчения, которые недавно были внедрены для Николаева, сохранены.
Отметим, Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня. Максим Степанов ранее также заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.