Лидер Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил, что суд должен разобраться в вопросе возможных фальсификаций при подсчете результатов выборов в областной совет.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Лидер Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк

По словам политика, в партии «ОПЗЖ» считают, что каждый субъект избирательного процесса, в том числе представители их политической силы, должны соблюдать законы и отвечать за их нарушения.

— Я думаю, что суд должен разобраться в этом вопросе. Мы как партия всегда выступаем на стороне закона и будем требовать, чтобы закон выполнялся всеми членами партии в том числе. У нас нет исключений ни для кого, — заявил Артем Ильюк.

Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера». В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.

Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная избирательная комиссия получила незаполненный протокол с одного из избирательных участков, где голоса были вписаны только за кандидата в депутаты облсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анара Ахундова.

10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

12 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными — бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.