В субботу ночью, 14 ноября, в Николаеве неизвестные забросали краской билборд кандидата на должность Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Об этом сообщается на странице партии «Пропозиція» в Facebook.

Также в партии отметили, что накануне по городу распространяли листовки «с клеветой» на действующего мэра.

– Сегодня ночью в Николаеве неизвестные забросали красной краской билборды кандидата на должность городского головы Николаева Александра Сенкевича. Загрязненные рекламные конструкции были замечены на проспекте Центральном, на улице Пограничная, на Веселиновском шоссе и других улицах. Вчера по всему Николаеву разносили листовки с клеветой на Александра Сенкевича, - говорится в заявлении партии.

В партии считают действия оппонентов Александра Сенкевича грязной провокацией и призвали остановиться, поскольку теперь николаевцы окончательно определились со своим выбором во втором туре, 22 ноября.

– Считаем такие действия аморальными и противозаконными. Партия «Пропозиція» и Александр Сенкевич от начала избирательного процесса вели прозрачную и открытую кампанию. Мы всегда работали, уважая другие мысли и идеи. Однако кому-то (а кандидатов осталось немного) захотелось изменить правила игры. В последний раз призываем людей, которые организовывают эти провокации и грязь против Александра Сенкевича, опомниться! Николаевцы уже определились со своими фаворитами и 22 ноября окончательно сделают свой выбор. Так давайте не превращать процесс волеизъявления граждан в театр абсурда! - отметили в «Пропозиції».

Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом и на сегодняшний день находится в городской больнице №1 в стабильном состоянии.

Напомним, что во время избирательной кампании первого тура выборов в мэры Николаева на протяжении нескольких дней распространяли агитлистовки, направленные на дискредитацию действующего городского головы Александра Сенкевича и в поддержку кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что «чернуху» против него распространяют потому что он единственный, кто что-то делал последние 5 лет для города.