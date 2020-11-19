Александр Сенкевич и Нестор Шуфрич

Народный депутат из фракции «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич предложил Александру Сенкевичу перенести дебаты с его оппонентом на выборах мэра Николаева Владиславом Чайкой на пятницу, 20 ноября.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Такое предложение Нестор Шуфрич выдвинул в связи с сообщением о минировании телеканала «Суспiльне», на котором сегодня в 19:20 должны были начаться дебаты. На данный момент правоохранители еще проверяют здание. Нардеп предложил перенести эфир, чтобы не заставлять людей ждать.

Кандидат и действующий мэр Александр Сенкевич согласился перенести дебаты.

— Если, как говорится, того требует дуэль, будем переносить на завтра. Я не против, — сказал он.

Нестор Шуфрич отметил, что завтра его уже не будет в Николаеве, и он сможет посмотреть программу только по телевизору.

— На это и рассчитывал, — пошутил Александр Сенкевич.

Как отметили на канале «Суспiльне», дебаты начнутся завтра, 20 ноября, в 19:20.

Как сообщалось ранее, вечером 19 ноября поступило анонимное сообщение о минировании здания телеканала «Суспільне.Миколаїв», где в 19:20 должны были начаться дебаты между кандидатами в мэры Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич, реагируя на попытку своего оппонента на выборах городского головы Владислава Чайки заговорить с ним, предложил тому приходить на дебаты, чтобы там пообщаться.

Ранее, 23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранатуров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.

Также Владислав Чайка пожаловался, что его не уведомили о формате проведения дебатов на «Суспільном», хотя ему приходило письменное приглашение.