Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким

Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким считает, что наилучшей кандидатурой на пост главы Николаевского областного совета может быть только представитель его политсилы Анна Замазеева.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Виталий Ким обратился к Виктории Москаленко и Юрию Кормышкину и призвал их не оставить свои личные интересы в «погоне за креслом» главы облсовета, а настроиться на совместную и продуктивную работу.

— Во-первых, ни для кого не секрет, что подобные заявления — ни что иное как попытка обосновать свои личные интересы и амбиции. Я думаю, что нет никаких сомнений, что и Виктория (Москаленко, - прим.) и Юрий (Кормышкин, - прим.) — спят и видят себя главой областного совета, что невозможно ввиду их результата за 5 лет, вернее его отсутствия. Должен вам сказать, что нельзя ставить свои личные амбиции выше партийных. Как минимум выглядит смешным тот факт, что вы, находясь внизу рейтинга рассказываете, что вы лучше всех — избиратели дали вам оценку, — заявил Виталий Ким.

Помимо этого, Виталий Ким отметил, что наилучшей кандидатурой на пост главы облсовета будет именно представитель от партии «Слуга народа» и привел ряд фактов, которые подтверждают его мнение.

— Во-вторых, вполне разумно для Николаевской области, если главой областного совета будет представитель провластной партии (учитывая 2 место в областном совете по количеству депутатов и 1 место в большинстве других громад области). Этот шаг будет стимулировать поступление денег из государственного бюджета в область. Как минимум 6 мажоритарных народных депутатов и глава фракции партии «Слуга народа» готовы подставить плечо и отстаивать интересы Николаевщины на государственном уровне (что очень важно ввиду сложной экономической ситуации в стране и мире). В-третьих, все депутаты областного совета от партии «Слуга народа» нацелены на продуктивную работу и готовы сотрудничать со всеми политическими силами на благо Николаевской области. Это всем понятно. Не знаю почему вы решили, что вы уникальны в любви к нашей области, — отметил политик.

Анна Замазеева

Также Виталий Ким заявил, что в отличии от многих других кандидатов в депутаты областного совета Анна Замазеева не имеет опыта в политике и нацелена на продуктивную работу с применением своего профессионального опыта.

— В-четвертых, Анна Замазеева, которую наша партия выдвигает на главу областного совета- является топ-менеджером международного уровня. Она не имеет опыта в политике и поэтому сосредоточена на практической работе (в отличие от остальных старых, опытных и одновременно бесполезных политиков). Как минимум: второй после Харькова в Украине офис «Дія Бізнес» открыт благодаря усилиям Анны Замазеевой и Татьяны Домбровской, — говорит Виталий Ким.

Резюмируя свое обращение Виталий Ким призвал коллег из других партий к диалогу и совместной последующей работе на благо Николаевщины.

— Хочу еще раз предостеречь от пустых заявлений наших коллег и политиков. Нам еще работать вместе. Готов обсудить все возможные варианты сотрудничества, но не могу лишить область шанса развития, — резюмировал политик.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

В то же время кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейская солидарность» Виктория Москаленко выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Майборода считает, что политсила не может поддержать предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин считает, что политсила «Слуга народа» проиграла местные выборы и не имеет права на выдвижение своего кандидата на пост главы облсовета.