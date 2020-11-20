В четверг, 19 ноября, блогеры из Николаева провели совместную онлайн-конференцию «Молодежь и выборы».

В ходе конференции блогеры обсудили причины низкой явки по Николаеву на местных выборах 2020, почему молодежь не принимает участие в политической жизни города, а также призывали николаевцев прийти 22 ноября на второй тур выборов городского головы и отдать свой голос за одного из кандидатов, пишут НикВести.

В частности, в ходе обсуждения руководитель танцевального коллектива Inspire, руководитель 42 motions Александр Виноградов рассказал, что принял решение участвовать в данной конференции, поскольку его волнует низкая явка молодежи на местных выборах в Николаеве.

— Почему мы поддержали инициативу? Это касается молодежи. Я лично был на участках, когда были недавно выборы. Что я увидел? Я увидел, что наше будущее решают в основном пенсионеры. Молодежи не было абсолютно. Плохое заключается в том, что нет образованности, нет понимания того, кто рулит на местах. Я считаю, что молодежь не идет на выборы, потому что не знает зачем туда идти, - сказал Александр Виноградов.

Также сценарист, актёр, телеведущий Сергей Мельников, комментируя низкую явку на первом туре выборов, заявил, что у большинства людей нет коллективной ответственности.

— К теме того, кто голосовал или не голосовал, уезжает или нет. Случай конкретно на следующий день после выборов. Я был не в очень хорошем настроении, поскольку меня как избирателя волновала такая низкая явка. Я встретил своего друга, которому в принципе не нужно уезжать отсюда, у него все хорошо. Я спросил, ходил ли он голосовать. он ответил: «А зачем?». У него нет коллективной ответственности, потому что сейчас у него все хорошо, - сказал Сергей Мельников.

При этом предприниматель, ВЭД менеджер, блогер Алена Кара указала, что молодежь не приходит на выборы, поскольку не интересуется политической жизнью города и не хочет брать на себя ответственность в решении такого рода вопросов.

— Молодежь не знает, потому что она этим не интересуется, не вникает, не читает и не погружается в материал, им не интересно. Молодежь хочет работу, молодежь хочет быть предпринимателями, молодежь интересуется налогами, молодежь обсуждает кто на какой машине ездит. Почему молодежь не идет и не влияет на это? Это говорит о том, что молодежи не надо влиять. Молодежь, так же как и бабушки, хочет культ личности — они хотят, чтобы была четкая вертикаль, чтобы был какой-то миссия и все за них решал на общегосударственном и местном уровне. Мне хочется сказать, что так не бывает. Так или иначе мы завязаны в одной системе и должны участвовать в этом. Я призываю всех к активности, - сказала Алена Кара.

В свою очередь, блогер, предприниматель, собственница маркетингового агентства Елена Истомина считает, что молодежь не принимает участие в выборах, поскольку считает, что выбора как такового нет.

— Я молодежь понимаю, почему они не ходят на выборы. Потому что это настолько повсеместно у нас. Они говорят: «А где выбор? Выбора нет». У нас сейчас есть два кандидата за которых, может быть, люди не хотят голосовать. Именно поэтому они не идут. Хочу сказать молодежи, что для того, чтобы появился как раз тот, за кого они хотят проголосовать, эта молодежь должна проголосовать за нового кандидата и должно пройти тоже какое-то время. Выбор появится, - сказала Елена Истомина.

При этом журналист Олег Деренюга считает, что николаевские блогеры могут повысить явку на втором туре выборов городского головы, призвав свою аудиторию прийти 22 ноября на избирательный участок и сделать свой выбор.

— Берем рядового жителя города. Он о политике знает из шоу Савика Шустера или из других каких-то ток-шоу. В принципе, если его спросишь, кого он знает из политиков, то он назовет Зеленского, Тимошенко, кто-то вспомнит Давида Арахамию, а то, что есть местный уровень, например, глава областного совета, губернатор, мэры — они, честно говоря, не знают. Наша проблема, местных журналистов, что нас не смотрят, а смотрят ICTV, телеканал «Украина», потому что мы не конкуренты им, мы букашки. Если бы вы — не у каждого из вас есть знания о том, что происходит в городе — интересовались этим чуть больше и хотя бы в 5% своих сторис уделяли внимание проблемам города, то постепенно ваша аудитория пришла бы к пониманию, что за невывезенный мусор из двора отвечает не премьер-министр, - сказал Олег Деренюга.

Кроме того, предприниматель, ресторатор Сергей Лайко призвал горожан читать новостные сайты, анализировать материал и, таким образом, формировать свое политическое мнение.

— Хотелось бы донести молодежи и всем остальным, чтобы они открыли глаза и посмотрели на все с точки зрения маркетинга: проанализируйте, почитайте новости. Хотелось донести, что за выбор всего города отвечает каждый лично — каждый голос важен. Второе — нужно, чтобы люди анализировали, открывали новости, читали разные источники. Собрать и проанализировать информацию обязан каждый, - сказал Сергей Лайко.

Также предприниматель, глава платформы МрійДій, директор Gym Style Максим Бревда отметил, что в обществе сформировалось искаженное понятие «политики», в частности, что люди воспринимают депутатов, как коррупционеров из-за чего не хотят приходить на выборы.

— Для многих ребят, особенно молодых блогеров, политика — это такое пугающее слово. Они все говорят, что они вне политики. Будто политик — это чуть ли не оскорбление. Это совершенно не так. По факту, что такое депутат. Есть люди, которые выбирают со всего района какого-то представителя. Мы же не можем сесть 300 тысяч, что-то решать и голосовать. Они выбирают представителя своего округа, которому они доверяют свои полномочия и он представляет их власть. Наши депутаты облсовета и горсовета, наверное, забывают, что такое депутат и чем он должен заниматься. Люди, которые так трактуют политику не понимаю, что это делегированный голос от большого количества людей. Мы сами сбиваем людей. Мы прививаем, что политика — это плохо, это зло, это аферисты и негодяи, сказал Максим Бревда.

Одна из ведущих блогеров Николаева Люся Русс (Морковка, - прим.) указала, что одной из причин, почему люди не приходят на выборы, является их опасение заразиться коронавирусом. При этом она добавила, что на участках придерживаются всех норм карантина и призвала николаевцев сделать свой выбор 22 ноября.

— Нужно придерживаться всех мер предосторожности. Лично я объясняла это людям. Я говорила, что во-первых вы приходите со своей ручкой. Я рассказывала, каким путем передает коронавирус и что стоять ближе чем два метра, в принципе, никто ни с кем не будет. Можно обработать дезинфектором руки — на нашем участке он был. Все ходили и ходят на работу, так что ничего им не мешает прийти и проголосовать в воскресенье. Я здесь и вы здесь для того, чтобы призвать всю молодежь прийти, - сказала Люся Русс.

Предприниматель, основатель студии аэродизайна «Мир шаров», блогер Алексей Титов рассказал, что прийти на выборы и отдать свой голос за одного из кандидатов — это личная ответственность каждого николаевца.

— Например, я не считаю себя блогером. Я считаю себя лицом своего бренда, я продвигаю свой бизнес через социальные сети. Я как предприниматель каждый день делаю выбор в принятии решений, найме персонала раз в месяц. И я как предприниматель не могу не прийти и не выбрать мэра. Я буду анализировать и выбирать из предложенных кандидатов, - сказал Алексей Титов.

Музыкант, шоумен, продюсер Владимир Алексеев также призвал николаевцев прийти на выборы и использовать своей бюллетень, поскольку это могут сделать за них.

— Не нужно бояться прийти, нужно прийти и проголосовать. Не важно за кого. Важно, чтобы вы пришли и ваш бюллетень не использовали и ничего в нем не дописали; чтобы не принесли на участок в полвосьмого вечера пачку бюллетеней за отдельного кандидата и не бросили. Просто посмотрите как много было перевесом в один голос. Это говорит о том, что один голос имеет значение, - сказал Владимир Алексеев.

Предприниматель, победитель Тв-шоу «Король десертов» Олег Чередниченко призвал николаевцев осознанно подойти к своему выбору 22 ноября.

— Мы постоянно говорим о том, что кто-то что-то должен сделать, власть что-то должна. Мы как бы уже делаем, мы здесь собрались блогерами, у которых несколько сотен подписчиков и они уже активные. Мы уже призываем людей голосовать и это круто. Хочу сказать всем, что наш город не в телефоне. Самый лучший вариант — отложить телефон и прогуляться по нашему городу, посмотреть вокруг и принять для себя решение, нравится тебе что-то в этом городе или не нравится и принять на основании этого свое решение, - Олег Чередниченко.

Отметим, что полное видео онлайн-конференции доступно на YouTube-канале «МрійДій».

Напомним, что городской голова Николаева Александра Сенкевич призвал горожан прийти на второй тур выборов, который состоится в следующее воскресенье, 22 ноября.

Кроме того, директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко решили провести розыгрыш и подарить николаевцам призы за явку на избирательных участках на втором туре выборов мэра.

Николаевский музыкант Владимир Алексеев также обратился к жителям города с просьбой прийти на второй тур выборов мэра Николаева и отдать свой голос за одного из кандидатов.

Помимо этого, Агентство развития Николаева присоединилось к конкурсу от николаевских предпринимателей и разыгрывает призы за явку на второй тур выборов мэра в это воскресенье, 22 ноября.