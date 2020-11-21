Кандидат на должность мэра Николаева от партии «ОПЗЖ» Владислав Чайка пообещал в случае победы на выборах не избегать журналистов и будет с ними встречаться столько, «сколько они сами пожелают».

Об этом он сказал во время дебатов на канале «Суспільне. Миколаїв», пишут НикВести.

Владислав заявил, что он всегда открыт для открытия с журналистами, так как они тоже являются жителями Николаева.

— Я буду с журналистами встречаться столько, сколько они сами того будут желать, — пообещал Владислав Чайка.

Помимо этого кандидат в очередной раз пояснил почему в преддверии первого тура выборов мэра Николаева он не принял участия в дебатах в эфире ток-шоу «Битва за місто», которое он называл местечковым.

— Но вы знаете, есть разные подходы к человеку, и потому, те журналисты, которые занимаются троллингом, с ними не очень хочется общаться. На эти дебаты я не пошел исключительно потому, что я понимал, что ни о каких вопросах развития города там не будет идти речь, — отметил кандидат.

Отметим, что ранее, 23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранатуров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.

Также Владислав Чайка пожаловался, что его не уведомили о формате проведения дебатов на «Суспільном», хотя ему приходило письменное приглашение.

Напомним, 12 сентября, николаевский общественник и бизнесмен Владислав Чайка посетил футбольный турнир, организованный Николаевской областной организацией партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Владислав Чайка вместе с исполняющим обязанности главы парторганизации ОПЗЖ Юрием Загородним поздравил участников соревнований и пообещал им призы.

НикВести попросили поддерживающего нынешнего президента Украины Владислава Чайку прокомментировать позицию Юрия Загороднего о том, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также мы поинтересовались у политика его позицией по решению вооруженного конфликта на Донбассе. Однако, Владислав так и не ответил на вопросы корреспондента.

Также напомним, что 24 сентября пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислава Чайки Юрий Багрянцев вытолкнул журналистку НикВести из кабинета городской избирательной комиссии. Ранее на одном из мероприятий он также пытался мешать журналисту работать.