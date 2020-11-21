Мэр Днепра Борис Филатов считает, что одной из основных проблем местных выборов в Украине стала работа Центральной избирательной комиссии из-за политического влияния партий на нее.

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

В частности политик обвинил секретаря ЦИК Елену Гатаулину в том, что она находясь на должности по квоте партии «Слуга народа», подыгрывает политсиле в вопросах смены членов территориальных комиссий, когда это ей выгодно.

— И тогда, если мы уже говорим об ответственности комиссий давайте говорить и об ответственности Центральной избирательной комиссии, которая политически мотивирует, крутит членами избирательных комиссий, как цыган солнцем. Вот например есть такая госпожа Гатаулина (Елена Гатаулина, — прим.), секретарь ЦИК от «Слуги народа». Когда надо, она меняет членов ТВК по щелчку пальца. А когда ей это не надо, она требует документы и может не проводить решение неделями. И я готов ответственно абсолютно об этом говорить и передаю ей привет из прямого эфира, чтобы она это услышала. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Это действительно проблема... Но в этой проблеме виноваты все — начиная от Центральной избирательной комиссии и в то числе парламентские партии, которые по своей квоте, под каждого своего нужного кандидата передают свою партийную квоту во всех территориальных громадах по стране, — заявил Борис Филатов.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвиняли главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Ранее Николаевская городская избирательная комиссия не могла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс.

2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу 5 октября.

В этот же день горизбиркомом было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». После этого «Слуги народа» подала иск о признании решения недействительным.

7 октября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.



