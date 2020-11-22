Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская проголосовала во втором туре против «будкограда».

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

— Выполнила свой гражданский долг. Проголосовала против будкограда, только не знаю, против того что уже есть, или того что только будет, — написала Татьяна Домбровская.

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

В свою очередь кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

В ответ на это Татьяна Домбровская заявила, что ее коллега по партии Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.