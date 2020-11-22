Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская проголосовала во втором туре против «будкограда».
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
— Выполнила свой гражданский долг. Проголосовала против будкограда, только не знаю, против того что уже есть, или того что только будет, — написала Татьяна Домбровская.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
В свою очередь кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.
В ответ на это Татьяна Домбровская заявила, что ее коллега по партии Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.
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Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская проголосовала во втором туре против «будкограда».
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
— Выполнила свой гражданский долг. Проголосовала против будкограда, только не знаю, против того что уже есть, или того что только будет, — написала Татьяна Домбровская.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
В свою очередь кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.
В ответ на это Татьяна Домбровская заявила, что ее коллега по партии Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов