Депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа считает, что сфальсифицировать результаты выборов мэра Николаева невозможно, поскольку между кандидатами Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой значительный разрыв.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
Как известно, штаб партии «Пропозиція» обнародовал результаты подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева, согласно которым на выборах городского головы побеждает Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей. Владислав Чайка получил 39,39% голосов.
По мнению Михаила Талпы, учитывая значительный разрыв между кандидатами, никакое применение технологий не сможет повлиять на результаты выборов городского головы.
— Я не первый день занимаюсь избирательными кампаниями и могу сегодня с уверенностью поздравить Александра Федоровича с победой. Для меня эта победа была понятна еще в момент объявления экзитполлов. Разрыв настолько велик, что даже если кто-то пытался использовать некие технологии для того, чтобы изменить результаты, то я думаю, что этого не получится, - сказал Михаил Талпа.
Кроме того, он считает, что Владислав Чайка должен признать свое поражение и поздравить Александра Сенкевича с победой на выборах мэра Николаева.
— Я, например, понимаю, почему у нас есть экзитпол от ОПЗЖ, где показывают, что лидирует Чайка. Это точно такая же технология, и тут есть два варианта. Вариант первый — это Владислав Чайка выходит завтра утром в эфир и поздравляет Александра Федоровича, это правильный вариант. Второй вариант — это политическое решение, объявить о том, что победу украли или забрали, или, возможно, Джо Байден помог Александру Федоровичу победить, - сказал Михаил Талпа.
Напомним, что по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.
При этом в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція»: действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.
Временно исполняющий обязанности руководителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевской области Юрий Загородний заявил, что не верит результатам экзитпола, обнародованного изданием НикВести и пообещал показать результаты их параллельного подсчета на выборах мэра Николаева.
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Депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа считает, что сфальсифицировать результаты выборов мэра Николаева невозможно, поскольку между кандидатами Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой значительный разрыв.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
Как известно, штаб партии «Пропозиція» обнародовал результаты подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева, согласно которым на выборах городского головы побеждает Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей. Владислав Чайка получил 39,39% голосов.
По мнению Михаила Талпы, учитывая значительный разрыв между кандидатами, никакое применение технологий не сможет повлиять на результаты выборов городского головы.
— Я не первый день занимаюсь избирательными кампаниями и могу сегодня с уверенностью поздравить Александра Федоровича с победой. Для меня эта победа была понятна еще в момент объявления экзитполлов. Разрыв настолько велик, что даже если кто-то пытался использовать некие технологии для того, чтобы изменить результаты, то я думаю, что этого не получится, - сказал Михаил Талпа.
Кроме того, он считает, что Владислав Чайка должен признать свое поражение и поздравить Александра Сенкевича с победой на выборах мэра Николаева.
— Я, например, понимаю, почему у нас есть экзитпол от ОПЗЖ, где показывают, что лидирует Чайка. Это точно такая же технология, и тут есть два варианта. Вариант первый — это Владислав Чайка выходит завтра утром в эфир и поздравляет Александра Федоровича, это правильный вариант. Второй вариант — это политическое решение, объявить о том, что победу украли или забрали, или, возможно, Джо Байден помог Александру Федоровичу победить, - сказал Михаил Талпа.
Напомним, что по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.
При этом в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція»: действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.
Временно исполняющий обязанности руководителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевской области Юрий Загородний заявил, что не верит результатам экзитпола, обнародованного изданием НикВести и пообещал показать результаты их параллельного подсчета на выборах мэра Николаева.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов