Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 509/2020 глава государства подписал 23 ноября.

Василий Хома родился в 1966 году. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт. Награжден медалью «Защитнику Отечества» и орденом «За заслуги» III степени. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

Как пишет KHARKIV Today, Василий Хома работал в Харьковской облгосадминистрации при Михаиле Добкине, уволился в 2014 году. С 2010 года был руководителем аппарата обладминистрации, заместителем главы харьковской ячейки «Партии регионов». Уволился в ноябре 2014 года, чтобы не быть люстрированным: он фактически был единственным чиновником в области и в городе, кто попадал под действие закона о люстрации. В Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применено положение Закона Украины «Про очищення влади», его фамилии нет. Сейчас Василий Хома говорит, что не попадал под действие закона о люстрации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Александр Стадник был назначен главой Николаевской областной государственной администрации 19 сентября 2019 года.

Как известно, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.

При этом, также был рассмотрен вопрос о назначении на эту должность бизнесмена Виталия Кима, который возглавлял избирательный штаб «Слуги народа» на местных выборах в Николаевской области.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный надеется, что работа Виталия Кима в должности главы Николаевской облгосадминистрации будет более эффективной, нежели работа Александра Стадника.