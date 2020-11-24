Мэр Николаева Александр Сенкевич рассчитывает на сотрудничество между городской и областной властью в случае избрания главой Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

— С Виталием мы не общались. Я считаю, что если будет нормальный синергетический поток идей, которые будут реализовываться в проекты между городом, областью и Николаевской областной государственной администрацией, то от этого победят и жители области, и жители города. Я думаю, что мнимая и непонятная конкуренция, которая всегда происходила между главами ОГА и городскими головами — это всегда было тем маленьким камешком, который падет на шестеренки и блокирует весь механизм. Я думаю, что сегодня может сложиться такой тандем, который может дать плюсы нашему городу. Такой тандем начался с Мериковым Вадимом Ивановичем, к сожалению, он развалился в связи с тем, что президент принял решение назначить другого губернатора. С Александром Васильевичем Стадником мы так и не успели поработать. Я надеюсь, что с Виталием Кимом нам удасться, поскольку он сейчас находится в начале своей карьеры, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.

Претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный надеется, что работа Виталия Кима в должности главы Николаевской облгосадминистрации будет более эффективной, нежели работа Александра Стадника.