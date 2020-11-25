Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд отказал в защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме. Бондаренко хотел взыскать с Зеленского одну гривну.

Так, решение Печерского суда Киева остается без изменений. Тогда суд назвал «необоснованным» иск мэра Черкасс. Высказывания Зеленского, по мнению суда, не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений. Суд также не считает, что Зеленский подал их «в грубой, унизительной или неприличной форме», поскольку они являются «его личным субъективным отношением».

Напомним, в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, Владимир Зеленский назвал популизмом действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства, подчеркнув, что с таким бандитом не сядет за один стол.

Конфликт между Бондаренко и Офисом Президента возник из-за решения отменить часть карантинных ограничений в городе уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах. Позже мэр Черкасс сообщил о том, что его вызвали на допрос.