Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого.

Соответствующий указ № 520/2020 глава государства подписал 27 ноября.

Как пишет «Левый берег», Сергей Гриневецкий был народным депутатом VI созыва от Блока Литвина (№ 2 в избирательном списке). В 2012-2014 гг. — бы избран снова от «Народной партии», баллотировался по одномандатному округу № 134 в Одесской области. В парламенте примкнул к фракции «Партии регионов». Был членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

16 января 2014 года голосовал за «диктаторские законы» — пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

Напомним, 25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.

Ранее Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.