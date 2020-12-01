Артем Ильюк

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», новоизбранный депутат горсовета Артем Ильюк заявил, что городская избирательная комиссия - это независимый орган, а новоизбранному городскому совету следует подчиниться его решению.

Так Артем Ильюк на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал решение ТИК о назначении 10 декабря первого заседания сессии Николаевского городского совета и заявления депутатов от разных фракций по этому поводу.

«Слуги народа» и «ЕС» в очередной раз не смогли удовлетворить хотелки мэра и разразились гневными комментариями в адрес горизбиркома. А я вам напомню, что это независимый орган и никто не имеет права указывать, как делать и что делать, когда он действует в правовом поле. Я поддерживаю идею о скорейшем начале работы новоизбранного мэра и депутатов, и призываю политиков к совместному диалогу, а не вестись на поводу у подстрекателей к раздору в депутатском корпусе, - написал Артем Ильюк.

Отметим, руководитель Николаевской ОГА, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что за решением назначить первое пленарное заседание сессии горсовета Николаева на неделю позже - 10 декабря - стоит партия «Оппозиционная платформа «За жизнь».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.

Кроме того, Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.

Глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева назвала «лунатиками» членов горизбиркома, которые принимали решение о дате проведения первой сессии горсовета по лунному календарю.

Как известно, 30 ноября на своем заседании городская избирательная комиссия Николаева приняла решение назначить первую сессию новоизбранного городского совета на 10 декабря. По словам членов комиссии, дату им помог выбрать «лунный календарь».