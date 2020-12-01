Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Глава Николаевской ОГА, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что за решением назначить первое пленарное заседание сессии горсовета Николаева на неделю позже - 10 декабря - стоит партия «Оппозиционная платформа «За жизнь».

В комментарии НикВести Виталий Ким рассказал, что «ОПЗЖ» контролируют большинство в городской избирательной комиссии Николаева.

Изначально планировалось провести первое заседание 3 декабря, но вчера горизбирком решил назначить сессию на 10 декабря. Эту дату, как объяснила одна из членов комиссии, им подсказал лунный календарь.

— Обсуждалось, что 3 декабря будет торжественная сессия, где вручат удостоверения и примут присягу мэр и депутаты, а 9-10 декабря пройдет рабочее пленарное заседание. Позицию фракции «Слуга народа» уже озвучила Татьяна Домбровская. Я лишь добавлю, что за решением проводить сессию 10 декабря стоят представители «ОПЗЖ», они за это голосовали. Наши члены горизбиркома были против, мы голосовали за проведение сессии 3 декабря, чтобы было больше временить подготовиться к принятию бюджета. В связи с тем, что у них большинство в горизбиркоме, мы вынуждены это принять. 12 членов избирательной комиссии от разных партий на самом деле подконтрольны «Оппозиционной платформы «За жизнь». Данную ситуацию я рассматриваю как попытку саботажа, чтобы усложнить работу тем, кто собирается работать, - сообщил Виталий Ким.

Он также добавил, что в настоящий момент депутаты нового созыва Николаевского городского совета вынуждены изучать проект бюджета, еще даже не приняв присягу, поскольку горизбирком решил проводить заседание 10 декабря.

— Но не взирая на избирательную комиссию, мы уже работаем над бюджетом. Хорошо, что мэр, понимая ситуацию, дал распоряжение предоставить всем новым депутатам все материалы от главных распорядителей. 3 декабря они уже получат их на руки, смогут ознакомиться и подготовить предложения, - сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.

Кроме того, Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.

Глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева и вовсе назвала «лунатиками» членов горизбиркома, которые определяли дату сессию по лунному календарю.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.