Специалистов Государственной экологической инспекции Украины не пускают на территорию маслозавода «Экотранс», которое загрязняет воздух в Николаеве.

Об этом говориться в ответе Госэкоинспекции вице-мэру Николаева Юрию Степанцу, который опубликовала координатор общественной организации «Місто Сонця» Наталья Ришакова на своей странице в Facebook.

В частности, в документе указывается, что в ходе проверки «Экотранса» в сентябре этого года, инспекторы зафиксировали нарушения при работе маслозавода.

— Проверкой зафиксировано превышение разрешенных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по углероду оксида и веществам в виде зависших твердых частиц, - сказано в документе.

После этого, было составлено предписание о найденных нарушениях, согласно которому предприятие обязали устранить выбросы загрязняющих веществ, которые превышают норму.

Однако, согласно документу, с 23 по 27 октября этого года инспекторов не пустили на территорию маслозавода, чтобы проверить выполнение предприятием указанного предписания.

— Предприятием «Экотранс» было отказано в входе на территорию предприятия и проведении инструментально-лабораторных измерений на стационарных источниках выброса, - сказано в документе.

Отмечается, что в связи с этим были составлены соответствующие административные материалы, которые направлены в правоохранительные органы.

Ранее жители дома Озерная, 39 пожаловались кандидату в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяне Домбровской на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

В октябре 2020 года специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Намыв в Николаеве.

Кроме этого, в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева, в полиции и других службах на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны местного маслозавода, на территории предприятия проводились следственные действия.

Напомним, что проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.