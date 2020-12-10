Представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка, который объявил себя победителем выборов мэра Николаева, сегодня, 10 декабря, в ходе первой сессии горсовета отдал голос «за» проекту решения «О ранге должностного лица местного самоуправления и условиях оплаты труда городского головы» - утверждение зарплаты мэра Александра Сенкевича.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Таким образом, он стал одним из 48 депутатов, которые назначили городскому голове Александру Сенкевичу зарплату. Сам Александр Сенкевич, а также депутаты Лариса Дробот, Николай Карцев, Александр Ковтун, Татьяна Кравчук и Андрей Кучеренко воздержались от голосования.

Напомним, Владислав Чайка до оглашения результатов горизбиркома объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев».

— Мы победили ту власть, которая пять лет в нашем городе вела к застою, и тем проблемам, которые накопились уже годами. Я хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свой голос, и мы вместе с вами будем строить наш город, он станет лучше, безопаснее и красивее. Я обещаю, что все, кто участвовал в каких-то махинациях, в растрате бюджета понесут свое наказание достойно, - сказал Владислав Чайка в эфире программы «Право на выбор-2» на телеканале 112.

Спустя двое суток молчания после голосования он сделал заявление по поводу результатов выборов, где поблагодарил своих избирателей и сказал, что не принимает результаты подсчета голосов.

— Были проведены масштабные фальсификации. По результатам проверок, будут проведены все необходимые действия для привлечения виновных к ответственности и установлении подлинных результатов выборов, — написал он в Facebook.

Примечательно, но сегодня Владислав Чайка отказался комментировать НикВести, как обстоят дела с его попыткой оспорить результаты выборов.

— Ваня (Иван Казора, корреспондент НикВести – прим.), с тобой я буду разговаривать сколько угодно, но вашему изданию я интервью давать не буду. Не хочу, - сказал Владислав Чайка.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.