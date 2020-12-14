Сергей Кантор, архивное фото

Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Сергей Кантор считает необходимым заблокировать часть расходов бюджета города для того, чтобы провести инвентаризацию проектов и незавершенных объектов.

Такое мнение Сергей Кантор высказал вчера, 13 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета 8 созыва, - сообщают НикВести.

— Я думаю, что разумным способом будет заблокировать часть расходов. Они были общей суммой выделены. Нам сейчас надо сделать инвентаризацию всех проектов, незавершенных объектов и так далее. И до момента, пока эта инвентаризация не будет сделана, по идее, мы имеем возможность заблокировать все это дело, просто не финансировать. То есть, деньги будут в общей сумме, но при этом детально они по кодам классификации расписаны не будут. Такое у нас в практике было 2 раза в прошлом созыве, - сказал Сергей Кантор.

Комментируя это, депутат от «Слуги народа» Наталья Горбенко отметила, что это не касается тех проектов, которые в бюджете развития прописаны адресно, а относится только к тем, нерасшифрованы пообъектно в бюджете.

— Если парк какой-то, или детский сад строится, и на него надо деньги - то понятно, что никто не будет останавливать, потому что надо деньги на охрану, оплату электроэнергии и так далее. Но если мы говорим о том, что не понятно, то сначала надо сделать инвентаризацию, а потом начинаем делать финансирование. Это рычаг. А как примет наша сессия - это уже сессия решит, - сказал Сергей Кантор.

Ранее сообщалось, что в проект регламента Николаевского городского совета 8 созыва внесут пункт относительно обязательства разработки и утверждения «Бюджетного регламента», по которому будет приниматься бюджет города и корректировки в него.

Напомним, депутаты хотят принять специальное положение, чтобы на сессиях Николаевского горсовета работать с планшетами.

В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.