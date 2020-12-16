Артем Ильюк

Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что глава облгосадминистрации Виталий Ким вмешался в процесс распределения руководства в постоянных комиссиях горсовета.

Об этом говорится в статье НикВести «Новый горсовет Николаева. Как поделят комиссии?».

— Четвертый этаж ОГА хочет точно также отчитаться в Киев, что здесь будет секретарь от «Слуги народа» или глава бюджетной, или земельной. Губернаторы всегда вмешивались в этот процесс и в этот раз, я уверен, не исключение, - сказал Артем Ильюк.

Участие в этом процессе новоназначенного главы Николаевской ОГА Виталия Кима НикВести подтвердил еще один собеседник из числа депутатов горсовета, пожелавший остаться анонимным. По его словам, Виталий Ким заинтересован в том, чтобы главой бюджетной комиссии стала близкая к нему депутат от «Слуги народа» Наталья Горбенко, также губернатор хочет, чтобы земельную комиссию горсовета возглавил представитель этой политсилы.

Ранее сообщалось, что председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким хочет, чтобы его представитель был включен в состав исполкома городского совета.

Напомним, губернатор Виталий Ким, который был избран депутатом Николаевского горсовета от партии «Слуга народа», не собирается отказываться от мандата и планирует работать наравне со своими коллегами.

Сессия Николаевского городского совета, на которой депутатам предстоит принять регламент горсовета, положение о депутатских комиссиях и состав этих комиссий, назначена на завтра, 17 декабря.