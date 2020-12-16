Артем Ильюк

Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк считает, что его фракция может претендовать на должности глав как минимум в 2 постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.

Об этом говорится в статье НикВести «Новый горсовет Николаева. Как поделят комиссии?».

Политик считает, что руководство комиссиями нужно распределить пропорционально между фракциями, согласно их результату на местных выборах. По его мнению, так было бы справедливо. Отметим, что партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» на выборах депутатов Николаевского городского совета набрала 28,57% голосов избирателей.

— У меня очень четкая позиция, поэтому со мной такие беседы мало ведутся. К примеру, будет 5 комиссий. Это, условно, 5 руководителей, 5 заместителей, 5 секретарей. Если нам почти 30% избирателей доверили представлять их интересы, то у нас должно быть 5. К примеру, два руководителя комиссий, два секретаря и один зам. Это как пример. Во многих европейских странах оппозиции дают бюджет и регламент для того, чтобы был баланс и контроль между властью и оппозицией. Я думаю, что в нашем случае это тоже было бы к месту, - рассказал Артем Ильюк.

Он не уверен, что к дате сессии, а это 17 декабря, вопрос с комиссиями будет решен.

— У меня (во фракции «ОПЗЖ», - прим.), например, сегодня 10 депутатов хотят в бюджетную комиссию и никто не имеет права забрать у депутата возможность реализовать свои желания, потому что так прописано в законе. Здесь уже должны вступить руководители фракций и условно обеспечить консолидацию и баланс. Ситуация из года в год, из пятилетки в пятилетку повторяется. Власть хочет все, мэр хочет усилить свои позиции — своего секретаря, своего главу бюджетной комиссии и так далее. Четвертый этаж ОГА хочет точно также отчитаться в Киев, что здесь будет секретарь от «Слуги народа» или глава бюджетной, или земельной. Губернаторы всегда вмешивались в этот процесс и в этот раз, я уверен, не исключение, - сказал Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что Артем Ильюк считает, что глава облгосадминистрации Виталий Ким вмешался в процесс распределения руководства в постоянных комиссиях горсовета.

Артем Ильюк не назвал фамилии претендентов на те или иные руководящие должности в комиссиях от «ОПЗЖ». Как стало известно от источника в горсовете, депутата Александра Медведева видят главой планово-бюджетной комиссии. Отметим, что Александр Медведев был депутатом городского совета 6 созыва и входил в состав этой комиссии.

А депутат Максим Невенчанный претендует на должность главы комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила об амбициях возглавить депутатскую комиссию по вопросам прав человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики.