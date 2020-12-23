Народный депутат Гео Лерос записал видео, в котором рассказал, что новый министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко якобы получил свою должность благодаря брату председателя Офиса президента Денису Ермаку.

Об этом пишет Украинская правда.

— Лещенко устраивал Луцкому (Александру, во времена 5 президента возглавлял земельное агентство, — прим.) аудиенцию с Зеленским. Луцкий претендует на должность главы Геокадастр, но ему нужно выиграть конкурс. Поэтому Денис Ермак за вознаграждение берет эту задачу на себя. Есть много подтверждений того, что Луцкий платил Ермаку за пост, — заявил Гео Лерос.

Гео Лерос говорит, что Александр Луцкий заплатил $100 000 за пост главы Геокадастра, но ее не получил.

Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Александр Луцкий на записи заявил, что премьер «наложил на президента в полный рост».

Гео Лерос объясняет, что после отставки правительства Гончарука (вместе с главой Госгеокадастра, — прим.) на эту должность назначили Романа Лещенко, поскольку сам Александр Луцкий «засветился» на «пленках Ермака»

Напомним, что народный депутат, бывший член фракции «Слуга народа» Гео Лерос ранее обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых «пленок Ермака» нет состава преступления, а сами записи были сделан для того, чтобы шантажировать его.