Об этом глава государства заявил в интервью изданию «Фокус».

По словам президента, Тупицкий не может пребывать на посту председателя Конституционного суда.

— Перезагрузка суда должна начаться именно с этого (увольнения Тупицкого — прим.). Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что встречался с Тупицким еще до резонансных решений Конституционного суд. И Зеленский, мол, сказал ему, что не может влиять на их решения.

— Но если вы меня спрашиваете о государственной позиции, я говорю: земельный, банковский, языковой вопросы прошу не трогать для того, чтобы не раскалывать общество, — якобы сказал Владимир Зеленский на той встрече.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.