Глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева уверена, что повышение платы за питание в школах и детсадах города – следствие «пагубной и коррумпированной» модели питания, которая годами отдает эту услугу Коммунальному производственному предприятию по организации питания в учебных заведениях. При этом деньги из бюджета города выделяются - управление образования Николаевского городского совета в 2021 году на питание в детсадах и школах планирует потратить 120,5 миллионов гривен.

Об этом она рассказала в эфире передачи «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Речь идет о недавнем решении исполкома, который определил, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, а за питание в дошкольных учреждениях будут оплачивать 70% стоимости.

— Сколько депутаты говорят о том, что модель питания у нас пагубная, она отвратительна. Город тратит 120 миллионов на питание в детских дошкольных учреждениях и школах, при этом жители города не довольны ни качеством питания, ни моделью питания. Теперь еще родители должны за это заплатить. Кто в этой ситуации доволен? Только предприятие, которое выигрывает тендер, и чиновники, которые эти 120 миллионов выставляют на тендерную процедуру. Все, больше удовлетворенных во всей этой конструкции нет. Это говорит о том, что эта модель навязана обществу, она экономически невыгодна, она порочна, но при этом есть власть имущие, у которых есть возможность расписывать эти средства, она им удобна, понятна и практична. Чем больше миллионов на тендер, тем вкуснее потом пирожки дома. А у детей в садиках и школах – уже как получится, по остаточному принципу, - пояснила Елена Киселева.

При этом депутат не уверена, что у горсовета хватит воли инициировать изменение модели питания в детских учреждениях. Она прогнозирует, что даже после очередной конфликтной ситуации ничего кардинально не изменится.

— Готов ли горсовет входить в конфликтную ситуацию и менять систему питания? Я пока точно не могу ответить, найдутся ли 10 человек, которые захотят развалить эту систему. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. У нас эта ситуация. Многие понимают, что эта модель – коррупционная и порочная. Можно ли ее поменять? Да. Ее нужно было поменять за прошлые 5 лет. Предложат ли нам возможные изменения? Думаю, что нет. Либо опять произойдет какой-то большой конфликт, либо родители, доведенные до бешенства из-за качества питания и его стоимости, вот тогда будут очередные рабочие группы, очередная история «ой-ой, мы разбираемся», даже, возможно, уголовные дела. Сама ситуация кардинально не изменится, - указала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.