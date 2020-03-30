Следователи передали в суд дело о поставке некачественного питания в детские сады и школы Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как известно, фирма из Одессы под видом масла поставляла в учебные заведения Николаева маргарин на сумму больше 2 миллионов гривен. Стоит отметить, что такая продукция поставлялась в 120 учебных заведений по всей Украине.

В рамках досудебного расследования на банковские счета юридических лиц, которые участвовали в схеме, наложили арест. Общая сумма счетов составила больше 3 миллионов 700 тысяч гривен. Кроме того, был наложен арест на три автомобиля Mercedes и одного автомобиля Lexus фигурантов.

Таким образом, в соответствии с арестом имущества, обеспечено возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преступления, в размере 5 миллионов гривен.

Сообщается, что 27 марта следователи Следственного управления ГУНП вместе с Управлением стратегических разработок ДСР и под процессуальным руководством областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в Заводский районный суд Николаева обвинительный акт в отношении бывшего директора коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета Глеба Новоторова.

Его обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366 «Служебный подлог», части 2 статьи 367 «Служебная халатность», части 3 статьи 191 УК Украины «Присвоение или растрата чужого имущества, совершенные по предварительному сговору группой лиц».

Также организованной преступной группе из четырех человек в состав которой, помимо организатора, входили трое доверенных лиц — руководители и учредители ряда юридических фирм, инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 28 частью 1 статьи 366 «Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц», частью 3 статьи 28 статьи 227 «Выпуск или реализация недоброкачественной продукции по предварительному сговору группой лиц», части 2 статьи 367 «Служебная халатность», части 2 статьи 191 «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением», части 2 статьи 15 части 5 статьи 191, части 5 статьи 191 УК Украины.

Таким образом, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

— Теперь суд будет решать, какое наказание получат фигуранты уголовного производства, - сказано в сообщении.

Напомним, обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова поле проведенных вчера обысков. Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнение из-за коррупционного скандала на комбинате питания.

В марте прошлого года полиция объявила подозрение директору КП по организации питания в школах Николаева. А в феврале 2020 года правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений организованной группе лиц, в состав которой вошли житель города Одессы и его жена.