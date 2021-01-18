Министерство иностранных дел Украины прокомментировало задержание российского оппозиционного деятеля Алексея Навального в российском аэропорту. В сообщении отмечается, что задержание Навального – это наступление на права человека и подавление свободы слова.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

— Ситуацию с Навальным расцениваем как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавления свободы слова. Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в сфере прав человека, участником которых является Российская Федерация, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в МИД отметили, что Украина требует немедленного освобождения всех политических заключенных, в частности граждан Украины, незаконно удерживаемых российскими властями.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.