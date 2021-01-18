Следующее заседание сессии Николаевского городского совета состоится в пятницу, 29 января.
Об этом идет речь в распоряжении Николаевского городского головы Александра Сенкевича о созыве очередной сессии.
Напомним, что сессия должна была состояться 21 января. На заседании планируется рассмотреть блок земельных вопросов, а также текущие вопросы.
При этом, сегодня, 18 января, во время заседания комиссии по вопросам градостроительства, земли и архитектуры ее глава Елена Нестеренко отметила, что комиссия не успевает рассмотреть все вопросы.
Как известно, на предыдущем заседании сессии, которое прошло 24 декабря, депутаты проголосовали за бюджет Николаева на 2021 год, а также утвердили вице-мэров и состав исполкома Николаева.
Следующее заседание сессии Николаевского городского совета состоится в пятницу, 29 января.
Об этом идет речь в распоряжении Николаевского городского головы Александра Сенкевича о созыве очередной сессии.
Напомним, что сессия должна была состояться 21 января. На заседании планируется рассмотреть блок земельных вопросов, а также текущие вопросы.
При этом, сегодня, 18 января, во время заседания комиссии по вопросам градостроительства, земли и архитектуры ее глава Елена Нестеренко отметила, что комиссия не успевает рассмотреть все вопросы.
Как известно, на предыдущем заседании сессии, которое прошло 24 декабря, депутаты проголосовали за бюджет Николаева на 2021 год, а также утвердили вице-мэров и состав исполкома Николаева.