Следующее заседание сессии Николаевского городского совета состоится в пятницу, 29 января.

Об этом идет речь в распоряжении Николаевского городского головы Александра Сенкевича о созыве очередной сессии.

Напомним, что сессия должна была состояться 21 января. На заседании планируется рассмотреть блок земельных вопросов, а также текущие вопросы.

При этом, сегодня, 18 января, во время заседания комиссии по вопросам градостроительства, земли и архитектуры ее глава Елена Нестеренко отметила, что комиссия не успевает рассмотреть все вопросы.