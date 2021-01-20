Николаевский городской голова Александр Сенкевич не видит проблемы в соблюдении чиновниками и депутатами в стенах мэрии норм закона о защите государственного языка.

Об этом он сказал вчера, 19 января, во время своего прямого эфира в социальных сетях, - пишут НикВести.

— Вообще не понимаю этого невежества людей, которые 30 лет живут в независимом государстве Украина и не могут разговаривать на государственном языке. Наверное, за эти годы можно было бы выучить еще два иностранных языка - английский или немецкий. Я получал образование в русскоязычной школе, это была 10 школа, но 10 и 11 классы учился в Муниципальном коллегиуме, высшее образование получил в университете, который сейчас называется Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, и там мы все предметы изучали или на украинском, или на английском языках. Поэтому, друзья, учите родной язык, в этом нет ничего такого чрезвычайного, общаться на родном языке. Раньше можно было от нее отказаться, а сейчас, мне кажется, это даже тренд такой, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, вопрос об использовании украинского языка обсуждался во вторник, 19 января, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета. Глава планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко считает, что «неофициальная часть» заседаний комиссии может проходить на русском языке, а украинский нужно использовать для занесения сведений в протокол. Таким образом, по мнению Федора Панченко, комиссия будет работать удобно и эффективно.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального. На следующей сессии Николаевский горсовет планирует рассмотреть вопрос его отмены.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Это произошло после того, как во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.