Сегодня, 26 января, мэр Николаева Александр Сенкевич представил нового руководителя Департамента по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета. Им стал бывший сотрудник прокуратуры Владислав Белан.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета в Facebook.

– Согласно распоряжению городского головы Владислав Николаевич приступил к исполнению своих обязанностей 22 января. А сегодня, 26 января, мэр Александр Сенкевич представил Владислава Белана сотрудникам подразделения департамента по предоставлению административных услуг, находится в администрации Ингульского района, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что Владислав Белан является бывшим начальником отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания гособвинения прокуратуры Николаевского области.

Согласно декларации, поданной им, известно, что Владислав Белан владеет квартирой в Николаеве площадью 61,8 м2. В его собственности находится машина Daewoo Lanos 2007 года выпуска за 64 тысячи 300 гривен. Также он пользуется Mazda 6, 2013 года выпуска, владельцам которой является его отец. За 2019 год он получил 440 тысяч 660 гривен заработной платы. Наличкой хранит 200 тысяч гривен.

Напомним, что экс-директор Центра предоставления админуслуг Николаева Дмитрий Лазарев стал советником городского головы Александра Сенкевича по вопросам инновационных технологий.