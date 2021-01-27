Жителям Азербайджана предлагают осуществлять пожертвования в государственные фонды на восстановление Нагорного Карабаха.

Сообщения на телефоны уже получили многие азербайджанцы, некоторые уже по два раза, пишет Настоящее время.

Отметим, что в Азербайджане по указу президента Ильхама Алиева было создано три государственных фонда, связанных с восстановлением территорий Нагорного Карабаха, отвоеванных во время вооруженного конфликта с Арменией осенью 2020 года, а также с помощью раненым и потерявшим кров в результате этого конфликта.

Один из них, Фонд возрождения Карабаха, был создан 4 января 2021 года. Деньги из него, согласно заявлению представителей фонда, прямо пойдут на восстановление и реконструкцию «освобожденных территорий».

Как отмечает издание, все перечисленные фонды заявляли, что деньги, которые в них поступают, – добровольные пожертвования, их может сделать любой желающий. Однако, как оказалось, эти пожертвования не всегда добровольны.

– Работники сперва госучреждений, а затем и частных компаний Азербайджана с начала года массово жалуются в соцстетях, что якобы «добровольные» сборы «на Карабах» носят, на самом деле, принудительный характер. По их словам, руководство компаний, в которых они работают, либо просто урезает часть зарплаты работникам, перечисляя деньги в фонды напрямую, либо так или иначе заставляет сотрудников сделать пожертвование уже после получения зарплаты, - пишет Настоящее время.

В частности, некоторые руководители компаний не скрывают, что решили «принудить к щедрости» своих подчиненных. Глава профсоюза работников нефтегазовой промышленности Джахангир Алиев открыто заявил, что по решению этого профсоюза 10% зарплат работников производственного объединения «Азерхимия» были переведены в фонд YAŞAT.

– Кто против, пусть скажет, что он не азербайджанец и потому не хочет платить, - заявил Джахангир Алиев.

При этом член попечительского совета фонда YAŞAT Рена Сафаралиева в интервью сайту «Кавказский узел» сказала, что пожертвования должны быть исключительно добровольными.

– Заявлять, что «кто против – не азербайджанец», неправомерно. Кроме того, среди тех, у кого забрали 10% зарплаты, могли быть и члены семей погибших и ветеранов. Самоуправство работодателей нашему фонду не нужно и в долгосрочной перспективе может привести к снижению добровольных пожертвований, - заявила Сафаралиева.

Пообщавшись с местными жителями, журналисты выяснили, что компании предпочитают лишь условно соблюдать принцип добровольности.

Так, азербайджанец Талех Алимарданов рассказал, что в январе «сверху» ему поручили собрать с каждого работника по 50 манат (около 30 долларов) и перечислить в фонд Yaşat.

– Начальник сказал, что может сам внести деньги вместо тех, кто не хочет платить. Но у нас в коллективе почти все ребята до сих пор в состоянии эйфории от победы. Только я изначально был против военных действий и сейчас тоже не хочу давать ничего в фонд, созданный государством. Если нужно помочь непосредственно какому-то ветерану, я обеими руками «за». Но не в такой форме, - поделился он.

Тунзаля Аббасова работает в одной из госструктур в Баку. В декабре работники исполнительной власти столицы Азербайджана и различных столичных структур перечислили в фонд YAŞAT в общей сложности 500 тысяч манат ($294 тысячи). Среди этих денег были и около 20% ее зарплаты за месяц.

– Когда я получала зарплату за декабрь, меня попросили отдать 300 манат ($176) в фонд YAŞAT. И хотя по форме это была просьба, но по факту – все же принуждение. Причем мне сказали, что это «за шесть месяцев». То есть получается, через полгода у меня еще 300 манат вычтут? Но, с другой стороны, отдать деньги на помощь людям – не обидно, - рассказывает женщина.

Напомним, с 27 сентября 2020 года в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Отметим, что Азербайджан в конфликте поддержала Турция, которая направила в зону боевых действий сирийских наемников, о чем неоднократно сообщалось в западных средствах массовой информации. Сам Эрдоган данную информацию отрицал.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе не случилось.

8 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуши в Нагорном Карабахе.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.