В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в Николаевской области в четверг вечером 28 января. Ожидается усложнения движения транспорта на дорогах.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаева, призывая водителей воздержаться от поездок.

В Николаевской и Одесской областях ожидается снегопад (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (3 уровень опасности, красный).

Ухудшение погодных условий ожидается и в других областях по Украине. В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (2 уровень опасности, оранжевый) в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях – мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (1 уровень опасности, желтый) на дорогах гололедица.

В частности, в патрульной полиции Николаевской области призвали водителей воздержаться от поездок. В особенности это касается грузового транспорта, а также, по возможности, воздержаться от поездок на автобусах.

– Друзья, если вам все же необходимо сесть за руль – будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения! Будьте максимально сосредоточены за рулем! Если же непогода застала вас врасплох и вы сами не справитесь, обращайтесь на спецлинии соответствующих служб 101, 102, 103, - говорится в сообщении полиции.

Напомним, вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».

Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.