Во фракции «Слуга народа» начали собирать подписи за исключение нардепа Александра Дубинского, который ранее попал под санкции США.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура.
Сам Качура отметил, что не получил четкой аргументации ни от Дубинского, ни из открытых источников, чтобы «принять взвешенное решение».
Он также подчеркнул, что посоветовал фракции обратиться в СБУ и Офис генпрокурора с просьбой предоставить в рамках международной правовой помощи информацию о санкциях против Дубинского.
В то же время источник «Бабеля» в руководстве фракции рассказал, что в партийном приложении вариант с исключением Дубинского из фракции поддержали не менее 100 депутатов, но голосование еще продолжается. Окончательное решение будут принимать на заседании фракции 1 февраля. Дубинского исключат из фракции, если за это решение проголосуют не менее 70% нардепов.
Как сообщают издания «Левый берег» и «Новое время», более 50% из проголосовавших высказались за исключение Дубинского. 28% проголосовали за снятие его с должности заместителя председателя комитета, а 15% — за поддержку Дубинского.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.
Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше не доступно, поскольку канал удален.
Накануне нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.
Как известно, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме Дубинского, в список попали бывший прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.
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Во фракции «Слуга народа» начали собирать подписи за исключение нардепа Александра Дубинского, который ранее попал под санкции США.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура.
Сам Качура отметил, что не получил четкой аргументации ни от Дубинского, ни из открытых источников, чтобы «принять взвешенное решение».
Он также подчеркнул, что посоветовал фракции обратиться в СБУ и Офис генпрокурора с просьбой предоставить в рамках международной правовой помощи информацию о санкциях против Дубинского.
В то же время источник «Бабеля» в руководстве фракции рассказал, что в партийном приложении вариант с исключением Дубинского из фракции поддержали не менее 100 депутатов, но голосование еще продолжается. Окончательное решение будут принимать на заседании фракции 1 февраля. Дубинского исключат из фракции, если за это решение проголосуют не менее 70% нардепов.
Как сообщают издания «Левый берег» и «Новое время», более 50% из проголосовавших высказались за исключение Дубинского. 28% проголосовали за снятие его с должности заместителя председателя комитета, а 15% — за поддержку Дубинского.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.
Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше не доступно, поскольку канал удален.
Накануне нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.
Как известно, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме Дубинского, в список попали бывший прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.