Во фракции «Слуга народа» начали собирать подписи за исключение нардепа Александра Дубинского, который ранее попал под санкции США.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура.

Сам Качура отметил, что не получил четкой аргументации ни от Дубинского, ни из открытых источников, чтобы «принять взвешенное решение».

Он также подчеркнул, что посоветовал фракции обратиться в СБУ и Офис генпрокурора с просьбой предоставить в рамках международной правовой помощи информацию о санкциях против Дубинского.