Глава Николаевской областного государственной администрации Виталий Ким заявил, что на сегодняшний день идет работа по разработке проекта перестройки крейсера «Украина» в плавучий музей.

Об этом он сообщил в комментариях под публикацией в социальной сети Facebook.

Виталий Ким

По словам чиновника, сегодня ведутся работы по изучению вопроса демилитаризация корабля и дальнейшего переоборудования его в музей.При этом Виталий Ким утверждает, что если данный проект музей будет реализован, то крейсера «Украина» останется в Николаеве.

— Сейчас полным ходом изучается вопрос о возможности демилитаризации крейсера именно для устройства музея в городе Николаеве. Работа ведется четвертую неделю. Определенно место, порядок передачи (там еще необходимо решение Кабинета Министров). Разрабатывается техническое задание и так далее, — заявил Виталий Ким.

Стоит отметить, что ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что воплощение проекта обустройства на корабле музея уйдет несколько сотен миллионов гривен, а потому перед его реализацией необходимо подумать о том, сможет ли он окупить себя. При этом, если все же корабль и будет переоборудован в музей, то он также сменит место своей прописки и будет переведен на одну из набережных города Киева.

— Ну это тоже болезненный вопрос, который тянется годами. Мы понимаем, что нашему флоту он сегодня не нужен, так как у нас есть выход в Черное море, а этот крейсер океанского типа. Мы подумали, что мы с ним можем сделать. Рассматривался вопрос о его продаже другим странам. Понятно, что корабль не новый, и мы не смогли бы его продать за огромную сумму, но, чтобы получить хоть какие-то деньги. Мы предлагали его китайцам, ливийцам, туркам, но они посмотрели на него и сказали, что им он тоже не нужен. Мы решили рассмотреть концепцию переоборудования его в плавучий музей, как это сделали в США, в Англии. Такие примеры в мире есть. С нашим крейсером это тоже можно было бы сделать, но нужно понимать, какая будет окупаемость этого проекта. Мы подумали, что можно было бы сделать все работы, связанные с его переоборудованием, потом по Днепру перевезти его в Киев и установить на набережной. Но при том условии, что часть денег от его работы, как музея будет возвращаться в Николаев. Оставить его, как музей, в Николаеве нелогично, так как он здесь не окупит себя. Мы подсчитали, что на такую модернизацию уйдет несколько сотен миллионов гривен, и окупить эти затраты в Николаеве будет невозможно, туту нет такого потока туристов. А вот в Киеве, это вполне реально, но только с условием, что Николаев тоже будет получать от этого выгоду. Это пока только концепция, — заявил Давид Арахамия.

Напомним, 18 декабря 2020 года, директор «Николаевского судостроительного завода» Валерий Калашников заявлял, что демилитаризация недостроенного ракетного крейсера «Украина» начнется в 2021 году.

Однако, в ответе «Укроборонпрома» на информационный запрос издания НикВести в концерне сообщили, что спустя полтора года после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, Минобороны так и не обращалось на предприятие с предложением о начале работ.

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Владимир Зеленский год назад был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер «Украина»

Напомним, экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Степан Полторк взамен крейсера показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

Тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

В июле 2020 года НикВести сообщали, что спустя год после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Также отметим, что украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Виталий Воронов предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

Также напомним, что «Настоящее время» сняло документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».

Напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Один из цехов «Николаевского судостроительного завода»

Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Отметим, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Также напомним, что после очередной публикации НикВести государственный концерн «Укроборонпром» профинансировал первый этап ремонта здания управления Николаевского судостроительного завода.

Также «Укроборонпром» выделил финансирование на содержание ракетного крейсера «Украина», который содержится на на «Николаевском судостроительном заводе».