Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Армянская сторона обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства Армении в ЕСПЧ.

Как сообщается, Ереван настаивает на том, что во время развязанной 44-дневной войны и в последующий период Баку нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и ряд других прав.

– В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха, - ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ. Вместе с ней было предоставлено «большое количество доказательств».

Напомним, с 27 сентября 2020 года в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Отметим, что Азербайджан в конфликте поддержала Турция, которая направила в зону боевых действий сирийских наемников, о чем неоднократно сообщалось в западных средствах массовой информации. Сам Эрдоган данную информацию отрицал.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе не случилось.

8 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуши в Нагорном Карабахе.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.